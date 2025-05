Province, via libera al Senato. Roberti: siamo pronti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un altro tassello, il ritorno delle Province ha completato il primo giro in parlamento e tra tre mesi ritornerà prima alla Camera e poi al Senato e a quel punto il Friuli Venezia Giulia avrà di nuovo l’ente intermedio elettivo. Soddisfazione da parte della giunta regionale che traguarda il risultato alla fine dell’estate «Siamo pronti, se non sarà autunno sarà nei primi mesi del 2026» ha spiegato l’assessore regionale agli Enti Locali Pierpaolo Roberti. Concetti condivisi dal coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Walter Rizzetto «daremo nuova dignità alle province – ha detto il deputato – e chi le ha abolite ha commesso un grave errore che non ha portato a nessun risparmio e non ha snellito il sistema».

La senatrice del Pd Tatjana Rojc, boccia il provvedimento parlando di altre necessità dei cittadini in questo momento storico rispetto «alla ricostruzione di enti dai compiti ancora oscuri e dai confini territoriali già contestati». Il capogruppo Dem, Diego Moretti, parla di mancate risposte agli enti locali in questi anni da parte della giunta mentre il consigliere di Open Fvg, Furio Honsell continua a porre il problema delle funzioni «senza averne di nuove c’è il rischio di inutilità per questi enti».

Mauro Capozzella, del Movimento 5 stelle che per anni ha battagliato contro le province, parla di ritorno positivo rinnegando tutto e auspicando possano avere un ruolo di controllo operativo della sanità provinciale.