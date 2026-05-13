Questa sera in diretta dalle 21 Speciale Elezioni Cividale

Questa sera in diretta alle 21 su Telefriuli speciale elezioni dedicato a Cividale del Friuli.
In studio il confronto tra i tre candidati sindaci:
Daniela Bernardi, sindaco uscente sostenuta dalle liste Insieme per Cividale e Lega Cividale
Attilio Vuga, già sindaco dal 2000 al 2010, sostenuto da Noi Moderati, Civica Balloch – Fratelli d’Italia Vuga Sindaco e Forza Cividale con i civici per Cividale
Fabio Antonio Manzini, consigliere comunale di opposizione, sostenuto dalle liste Civi_ci, Prospettiva Civica, Manzini Sindaco e Cividale in Salute.
Uno speciale per approfondire programmi, priorità e visioni per il futuro della città in vista del voto.
Appuntamento alle 21 sul canale 11 e in streaming su telefriuli.it.