Quorum superato a Premariacco: De Sabata verso la riconferma

A Premariacco il sindaco uscente Michele De Sabata supera ancora una volta la sfida del quorum.

Candidato unico alle elezioni comunali, De Sabata ha raggiunto la soglia necessaria del 40% di affluenza già nella mattinata di lunedì 25 maggio, assicurandosi di fatto la possibilità di essere riconfermato alla guida del Comune di Premariacco.

Determinanti i dati registrati nelle sezioni di Orsaria, Ipplis, Firmano e San Mauro, dove l’affluenza ha superato il limite richiesto. La media complessiva si è attestata oltre il 40%, mentre i seggi resteranno comunque aperti fino alle 15 per il dato definitivo.