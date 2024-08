Referendum, 5 Stelle e Cdc contro il Rosatellum

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Autonomia differenziata ma non solo. Sarà una primavera referendaria quella che attende gli italiani che, se la corte dovesse dare il via libera, dovranno esprimersi sull’autonomia differenza, quesito che ha già raccolto le 500 mila firme necessarie, mentre Movimento 5 stelle, CGIL, Adesso Trieste e il Comitato a Difesa della Costituzione hanno rilanciato la raccolta firme per abrogare le parti incostituzionali della legge elettorale Rosatellum. L’obiettivo è però più ambizioso anche per bloccare la riforma del premierato e la legge elettorale che dovrebbe assicurare a Camera e Senato una maggioranza al premier.

I referendum, come in passato fu con Matteo Renzi, nella volontà dei 5 stelle potrebbero anche diventare un giudizio sul governo di Giorgia Meloni.