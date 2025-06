Referendum, quorum ancora lontano. Alle 23 in Fvg affluenza al 20,44%

Referendum, oggi secondo giorno di votazioni. Urne aperte dalle 7 di questa mattina e fino alle 15. Il quorum è ancora lontano. Ieri alle 23.00 aveva votato il 22% degli aventi diritto in tutta Italia. L’astensione maggiore in Alto Adige, dove aveva votato il 10,3%, quella minore in Toscana, dove si è recato alle urne quasi il 30% dei cittadini. In Friuli Venezia Giulia alle 23 di ieri l’affluenza parziale era del 20,44%, sotto la media nazionale, con la punta più alta in provincia di Gorizia (22,91%) e quella più bassa a Udine (19,56).