Regionali 2028, il Pd al lavoro su programma e coalizione

L’occasione per il centrosinistra è ghiotta: riconquistare la Regione Friuli Venezia Giulia. Un obiettivo a portata di mano dopo la sveglia data all’elettorato dalla vittoria referendaria e il fatto che il governatore Massimiliano Fedriga non si potrà ricandidare. E il Pd mette i ferri in acqua per non perdere questa opportunità. Oggi a Cussignacco l’assemblea regionale.

Si parte dalla cose concrete: otto i tavoli programmatici ai quali hanno lavorato gli iscritti al Pd ascoltando i bisogni dei cittadini. Su tutti, svettano tre temi.

Oltre al programma, la costruzione della coalizione e l’individuazione del candidato alla presidenza della Regione.