“Fedriga ha fallito su tutto”. Da Trieste la segretaria regionale del Pd Caterina Conti attacca la giunta di centrodestra e presenta le prime proposte dei dem in vista delle regionali, attese nel 2028. Sanità, sicurezza e attrattività del Friuli Venezia Giulia sono i tre pilastri del programma.

Sul fronte sanitario, il confronto ha toccato le liste d’attesa, l’assistenza ai malati cronici e le condizioni di chi lavora nel servizio sanitario regionale. Per la sicurezza, il Pd chiede più personale di polizia e presidi di prossimità. Conti lega poi la capacità della regione di trattenere i giovani anche alle politiche abitative. “Oggi il tema della casa è un tema fondamentale”, dice.

Alla convention, con l’eurodeputato Alessandro Zan e gli esponenti della coalizione, è intervenuto anche Mitja Gialuz, al primo appuntamento pubblico da candidato sindaco di Trieste. Per la guida della Regione, invece, il nome resta aperto. “Ci vorrà ancora un po’”, risponde Conti, che rivendica l’ingresso di Italia Viva nel centrosinistra. “Intanto stiamo costruendo la possibilità in questa regione di creare un’alternativa”.