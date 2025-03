Riccardi: nessun atto di giunta prevede esternalizzazione in ospedali spoke

«Nessun piano segreto e nessuna ipotesi di privatizzazione». Ha risposto così nell’aula del consiglio regionale l’assessore alla Salute Riccardo Riccardi sul tema dell’esternalizzazione di alcuni servizi degli ospedali di Spilimbergo e Latisana. «È in corso – ha precisato Riccardi – una valutazione tecnica, sulla base delle norme vigenti, di partnership pubblico-privato per garantire e migliorare servizi ospedalieri comunque in modo gratuito per i cittadini». L’assessore ha sottolineato che «Si tratta di una procedura trasparente e normata dalla vigente legge, secondo la quale le Aziende sanitarie, nella loro autonomia di gestione, hanno l’obbligo di valutare le proposte unicamente sulla base dell’interesse pubblico e, solo sulla base di questo, qualora riconosciuto, la Regione si potrà esprimere». Esiste quindi una procedura che prevede una manifestazione di interesse e dunque in questa fase c’è una certa riservatezza.