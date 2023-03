“Riccardi stressato dall’attesa romana”

“Riccardi non racconti storie ma dia i numeri veri. Capisco sia in confusione per l’ansia di attendere che quella Roma che tanto attacca decida chi candidare tra lui, Fedriga, Tondo e Bini e chi più ne ha più ne metta, ma i nuovi posti di lavoro di questi 5 anni sono più di 15mila”. Replica così Sergio Bolzonello, vicepresidente della Giunta e candidato presidente del Partito democratico, alle cifre elencate dal consigliere di Forza Italia, Riccardo Riccardi.

“Ci hanno lasciato un Friuli Venezia Giulia con un numero di occupati sceso a circa 495mila unità nel 2014. Dal 2008 quando la crisi stava crescendo, Riccardi e Tondo non hanno nemmeno immaginato una politica industriale per la ripresa. I numeri presentati oggi da Ires – evidenzia Bolzonello – dicono che con il centrodestra si sono persi 17mila dipendenti, con un trend che abbiamo invertito noi negli ultimi anni. Oggi – evidenzia Bolzonello – gli occupati sono tornati a 510mila unità, ovvero quasi al periodo pre crisi. Se la matematica non è una opinione questo significa oltre 15 mila posti di lavoro. I poco più di mille a cui fa riferimento il consigliere sono quelli creati dai primi bandi per ricerca e innovazione, e sono un numero straordinario rispetto al numero delle domande presentate che, ricordo, riguardano solo progetti di ricerca e innovazione”.

“Constato che anche Tondo tenta di criticare – aggiunge il vicepresidente – evidentemente perché non può parlare delle cose fatte quando era presidente. Lo sfido a rivendicare lo sciagurato patto con Tremonti che doveva togliere alla Regione 370 milioni all’anno per sempre, o la sua politica rinunciataria con Roma, che non ha portato un centesimo in Friuli Venezia Giulia. Tondo è anche il padre di una brillante riforma sanitaria partorita negli ultimi giorni di legislatura e mai approvata. E ora fa lezione. Riccardi e Tondo hanno fallito quando hanno governato” conclude Bolzonello.