Riforma elettorale: la maggioranza riflette, opposizioni all’attacco

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Via il limite del terzo mandato per i sindaci sotto i 15 mila abitanti, adeguandosi a una norma nazionale, e questa è la certezza, qualche dubbio invece in maggioranza sull’abbassamento della soglia per l’elezioni diretta e senza ballottaggio dal 50 al 40% e per l’election day per comunali e regionali. Il centrodestra va avanti nei punti condivisi sulla riforma delle legge elettorale del Friuli Venezia Giulia. Dalle opposizioni invece arriva una sonora bocciatura sulla soglia al 40%.