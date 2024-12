Rincari in vista per il trasporto pubblico locale in Fvg

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Confermato lo sconto per gli over 65. Con l’ultima giunta dell’anno è stato rinnovato il taglio del 50% del costo degli abbonamenti del trasporto pubblico locale per i senior su proposta dell’assessore alle infrastrutture Cristina Amirante. L’esecutivo nella riunione del 20 dicembre aveva approvato le nuove tariffe legate all’inflazione e che rispetto al passato cresce del 3% e non più del 4% con un aumento che si traduce in 5 centesimi per i biglietti ordinari. Sono confermate anche le scontistiche per le famiglie e per gli studenti. «Dai dati che abbiamo – spiega Amirante – grazie agli sconti c’è stato un incremento di utilizzo del sistema degli abbonamenti e in particolare per quanto riguarda le linee extraurbane. Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti dal Trasporto pubblico locale». Per quanto le altre delibere la Regione stanzierà 500 mila euro a Reti ferroviarie italiane per la redazione di un documento di fattibilità progettuale per le linee Casarsa-Portogruaro, Sacile-Gemona e Trieste-Venezia. «Nel primo caso – spiega l’assessore Amirante – l’obiettivo è eliminare i passaggi a livello, mentre per le altre due progettazioni l’obiettivo è massimizzare l’efficienza delle linee». Infine su proposta dell’assessore Pierpaolo Roberti è stato approvato il piano formativo della scuola di formazione del comparto unico della Regione che prevede anche degli open day nelle scuole e nelle università per attirare sempre più personale.