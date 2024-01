Ristrutturazioni case, “Fermato l’ambientalismo ideologico delle sinistre”

“La Lega ha difeso le case dei cittadini da una proposta di Direttiva che, se avesse prevalso l’ambientalismo ideologico delle sinistre, avrebbe danneggiato gravemente i bilanci delle famiglie, in particolare quelle italiane”. L’europarlamentare Elena Lizzi, del gruppo Lega Identità e Democrazia, saluta con soddisfazione la decisione della Commissione ITRE (Industria, Ricerca ed Energia), di cui è membro, che ha migliorato un testo di Direttiva ‘Case Green’ che legava l’obbligo di ristrutturazione degli immobili alle classi energetiche dei singoli edifici, con tempistiche e livelli di miglioramento esageratamente punitivi per i proprietari.

“Durante le negoziazioni, anche grazie alla Lega – spiega Lizzi -, si è stravolta completamente la prospettiva sul rinnovamento edilizio, spostando la responsabilità dal singolo proprietario allo Stato membro, che potrà quindi progettare il piano nazionale di ristrutturazioni come meglio ritiene per il proprio contesto”.

Non c’è più l’obbligo di migliorare le classi energetiche per singolo edificio residenziale (inizialmente previsto di rientrare per forza in classe E entro il 2030 e in classe D entro il 2033), ma c’è ora un obbligo più generale a livello di Stato membro, che dovrà tagliare del 16% i consumi degli edifici residenziali entro il 2030 e del 20% entro il 2035. Un obiettivo comunque oneroso per l’Italia, dove la vetusta media degli edifici è più alta che nel resto d’Europa.

“Anche se il danno peggiore è stato evitato – conclude Lizzi -, il peso sui cittadini per alimentare gli obiettivi del Green Deal, che noi della Lega giudichiamo da sempre troppo onerosi per famiglie e imprese, rimane. Continueremo quindi a contrastare su tutti i fronti una politica cieca e sorda alle esigenze e alle possibilità dei suoi cittadini”.