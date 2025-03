Roberti, in due anni la Regione ha investito 28,5 milioni

Nel biennio 24/25 la Regione ha investito a 28,5 milioni per la sicurezza in Friuli Venezia Giulia. Lo ha reso noto, oggi, a Tavagnacco, l’assessore regionale alle Autonomie locali e sicurezza Pierpaolo Roberti, ricordando che “al momento dell’insediamento della prima giunta Fedriga nel 2018 le risorse per la sicurezza nel bilancio regionale erano pari a 3,5 milioni di euro”.

“La sicurezza – ha detto Roberti – è un bene primario, garantito dalle forze dell’ordine e dalla sensibilità stessa dei nostri cittadini, che ci chiedono di impegnarci per preservare la percezione di un territorio in cui si vive bene. Sentirsi sicuri e protetti è una priorità in tutti gli ambiti della vita privatae sociale”.

Dopo i saluti del sindaco di Tavagnacco Giovanni Cucci, sono intervenuti Giuseppe Corasaniti giurista ed ex magistrato, Enrico Pirastru capo security Fincantieri, Umberto Saccone, ex capo security ENI, Pierluigi Pelargonio capo security SKY Italia, Gian Luca Foresti direttore del Master in Intelligence and Emerging Technologies dell’Ateneo di Udine, Marco Cavalli, analista, esperto video sorveglianza oltre a Manuel Cacitti esperto di cybersicurezza, Diego Mansutti esperto di tecnologia video termica e Francesco Gigliotti, security manager del Corpo Vigili Notturni.