Roveredo, il sindaco perde pezzi e rischia la sfiducia

Si preannuncia una tempesta politica sul Comune di Roveredo in Piano. Nel corso del Consiglio comunale di ieri sera, il sindaco Paolo Nadal ha visto incrinarsi pesantemente i numeri della sua maggioranza, finita ufficialmente in bilico a margine di una seduta ad alta tensione che si è sbloccata sull’approvazione del bilancio consuntivo del 2026.

La spaccatura si è consumata con l’annuncio dei consiglieri Ezio Rossit e Antonella Orsaria, esponenti della civica Roveredo sei Tu, che hanno ritirato il sostegno alla giunta diffidando il primo cittadino dall’utilizzare il nome e il simbolo della lista. A loro potrebbe unirsi anche Igor Barbariol di Fratelli d’Italia, astenutosi in aula. Il clima da “dentro o fuori” era stato preannunciato già a inizio seduta dall’ex vicesindaco Luca Damiani (Fronte Civico), presentatosi con una maglietta recante la scritta “La resa dei conti”, per poi attaccare Nadal su una gestione amministrativa che, a suo dire, avrebbe progressivamente sfilacciato gli equilibri interni.

Una crisi che tuttavia non coglie di sorpresa il primo cittadino. Interpellato da Telefriuli, Nadal ha ammesso che la notizia era nell’aria da tempo, pur lasciandosi andare a una riflessione amara sulle reali motivazioni dello strappo: “Forse le ambizioni di Rossit di fare il sindaco? Prima mi sostieni e poi mi fai cadere? Io ho lavorato molto per il bene di Roveredo e la naturale scadenza del mandato sarebbe nel 2029. Se alla fine dovessi andare a casa, valuterò il da farsi prima con la mia famiglia e poi con le forze politiche che mi hanno sempre sostenuto, ad esclusione di Forza Italia di cui Rossit è espressione”.

L’attenzione è ora tutta rivolta al protocollo del Comune: gli sguardi sono puntati sul deposito ufficiale della mozione di sfiducia che, secondo indiscrezioni, dovrebbe essere firmata da 9 consiglieri. Ad oggi, puntualizza Nadal, “nessun atto ufficiale di sfiducia è ancora arrivato”.