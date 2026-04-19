Salario minimo, convergenza Pd e Confindustria FVG

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una convergenza che fino a pochi anni fa sarebbe apparsa difficile si è consolidata ieri a Udine: salario minimo, lavoro e crescita economica diventano terreno comune tra Partito Democratico e Confindustria Friuli Venezia Giulia.

Nel corso dell’assemblea programmatica dem, il presidente regionale di Confindustria Pierluigi Zamò ha aperto al confronto sul salario minimo, sottolineando la necessità di rafforzare il potere d’acquisto dei lavoratori. Un’impostazione condivisa dal Pd, che interpreta la misura come leva di sviluppo economico e sociale.

La coordinatrice nazionale dem Marta Bonafoni ha parlato di un segnale significativo, destinato a incidere anche nel dibattito nazionale. Zamò ha poi ampliato il ragionamento a energia e competitività, richiamando sostenibilità, rinnovabili e politiche per l’attrattività del territorio, fino alla necessità di investire su formazione, filiere e ricerca, incluso il nucleare.

Dal fronte dem è stata ribadita la necessità di costruire un’alternativa politica fondata su idee e programmi, con il Friuli Venezia Giulia indicato come possibile laboratorio di sintesi tra sviluppo economico e coesione sociale.