Salvador scende in campo: è il quarto candidato a sindaco di Pordenone

Alla fine – anche se in ritardo rispetto ai suoi competitors – Marco Salvador ha deciso di scendere in campo. E’ lui il quarto candidato a sindaco di Pordenone. Sarà sostenuto dalla sua lista locale – La Civica – insieme a Civica Fvg. Una decisione quella di Salvador, cinquant’anni, dipendente di Hera e consigliere comunale uscente, che arriva dopo quelle annunciate di Alessandro Basso, attorno al quale ha fatto quadrato il centrodestra, Nicola Conficoni, espressione del centrosinistra, e di Anna Ciriani che invece sarà a capo della sua civica AmiAmoPordenone. “Attraverso un progetto di lungo respiro vogliamo costruire una Pordenone che pone al centro dell’attenzione le persone, una Pordenone che sia più vicina alle reali esigenze dei cittadini, delle associazioni e delle imprese”, ha spiegato in sintesi Salvador.