Sanità: duro scontro tra Riccardi e Cisint

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sanità e profumo di elezioni, un mix che sicuramente non contribuisce a un clima sereno in casa centrodestra e in particolare dopo il passo in avanti della Lega con il segretario regionale Marco Dreosto e la vice con delega alla Sanità Anna Maria Cisint che dopo un incontro definito super cordiale hanno deciso di uscire suoi quotidiani del gruppo Nem con un attacco neanche troppo velato su rete oncologica e ospedali.

Secca la replica ai microfoni di Telefriuli dell’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi: «Ma vi pare che io mi faccio commissariare da una come Anna Maria Cisint».

Cistin comunque non si tira indietro e replica «Abbiamo lavorato seriamente con i professionisti e il piano oncologico è fatto molto bene, abbiamo segnalato due aspetti fondamentali che devono essere verificati al tavolo tecnico». Poi la contro stoccata a Riccardi di Cisint «non voglio commissariare nessuno» e poi «io vado al voto in democrazia ci vuole rispetto».

Il tema è delicato e già aveva portato a una verifica di maggioranza chiesta dal presidente Massimiliano Fedriga dopo gli attacchi dell’area pordenonese di Fratelli d’Italia che oggi con il presidente provinciale Emanuele Loperfido sottolinea che il percorso per l’ottimizzazione delle funzioni delle strutture sanitarie è stato stabilito insieme a tutti gli alleati «un percorso che ha richiesto senso di responsabilità da parte di tutti e che siamo certi non subirà alterazioni, per non dover tornare al punto di partenza».

A gongolare è ovviamente il Pd con il segretario di Udine Luca Braidotti che parla di un centrodestra sfaldato: «Dietro l’unità di facciata e sotto la coperta del ‘vogliamoci bene’ a destra si sta consumando un rovente scontro politico. Fedriga è sempre più disinteressato e rivolto a Roma». Furio Honsell di Open Fvg torna sul piano oncologico «Perché si continua ad affaticare il Sistema sanitario regionale con una gestione così turbolenta? Forse è il caso di cambiare strategia».