lunedì 26 Gennaio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Tuta-gate, divise dei tedofori messe in vendita anche dal FVG
Fumogeni durante Udinese-Milan, assolti due tifosi friulani
Incendio a Cervignano, prima udienza in Tribunale
Trieste, controlli per armi e droga all’esterno delle scuole
Sanità: duro scontro tra Riccardi e Cisint
La farmacia come risorsa e risposta per la sanità territoriale
Bonus regionale psicologo: nel 2025 record di domande
Pedone investito finisce nel canale: morto un uomo
Commozione a Buja nella Giornata nazionale degli Alpini
Ciriani: “Al lavoro per portare la premier in Friuli a maggio”
Politica
Sanità: duro scontro tra Riccardi e Cisint

Sanità: duro scontro tra Riccardi e Cisint

L'ex sindaco di Monfalcone: io vado al voto e in democrazia serve rispetto
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sanità e profumo di elezioni, un mix che sicuramente non contribuisce a un clima sereno in casa centrodestra e in particolare dopo il passo in avanti della Lega con il segretario regionale Marco Dreosto e la vice con delega alla Sanità Anna Maria Cisint che dopo un incontro definito super cordiale hanno deciso di uscire suoi quotidiani del gruppo Nem con un attacco neanche troppo velato su rete oncologica e ospedali.

Secca la replica ai microfoni di Telefriuli dell’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi: «Ma vi pare che io mi faccio commissariare da una come Anna Maria Cisint».

Cistin comunque non si tira indietro e replica «Abbiamo lavorato seriamente con i professionisti e il piano oncologico è fatto molto bene, abbiamo segnalato due aspetti fondamentali che devono essere verificati al tavolo tecnico». Poi la contro stoccata a Riccardi di Cisint «non voglio commissariare nessuno» e poi «io vado al voto in democrazia ci vuole rispetto».

Il tema è delicato e già aveva portato a una verifica di maggioranza chiesta dal presidente Massimiliano Fedriga dopo gli attacchi dell’area pordenonese di Fratelli d’Italia che oggi con il presidente provinciale Emanuele Loperfido sottolinea che il percorso per l’ottimizzazione delle funzioni delle strutture sanitarie è stato stabilito insieme a tutti gli alleati «un percorso che ha richiesto senso di responsabilità da parte di tutti e che siamo certi non subirà alterazioni, per non dover tornare al punto di partenza».

A gongolare è ovviamente il Pd con il segretario di Udine Luca Braidotti che parla di un centrodestra sfaldato: «Dietro l’unità di facciata e sotto la coperta del ‘vogliamoci bene’ a destra si sta consumando un rovente scontro politico. Fedriga è sempre più disinteressato e rivolto a Roma». Furio Honsell di Open Fvg torna sul piano oncologico «Perché si continua ad affaticare il Sistema sanitario regionale con una gestione così turbolenta? Forse è il caso di cambiare strategia».

