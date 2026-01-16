Sanità: ecco la legge per i medici over 70

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dopo la marcia indietro del consiglio regionale ecco che dalla giunta arriva il disegno di legge che punta a sanare l’errore del governo e consente ai medici over 70 di proseguire l’attività di medici di medicina generale o in corsia. Lo rende noto l’assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, il quale ha sottolineato che «A questa decisione seguirà il lavoro del Governo in sede di conversione del decreto Milleproroghe nel quale le Regioni hanno chiesto di posticipare al 31 dicembre 2026 la possibilità di contrattualizzare i medici in pensione, prevedendo anche condizioni specifiche per mitigarne gli effetti fiscali e previdenziali».

La giunta ha anche approvato lo stanziamento di 23,5 milioni di euro, per un totale di 70 milioni, per il completamento del terzo e quarto lotto dei lavori dell’ospedale di Udine. «Il finanziamento ad AsuFc – ha specificato Riccardi – è indispensabile per completare un’opera strategica per la sanità regionale e per garantire strutture moderne, funzionali e adeguate alle esigenze cliniche e organizzative attuali».

Intanto non si placano le polemiche politiche sul tema dei medici con i consiglieri del Pd, Francesco Martines, Massimiliano Pozzo e Nicola Conficoni, che parlano di un centrodestra che «si accoltella mentre sui territori è esplosa la drammatica carenza dei medici». Enrico Bullian, di Patto per l’Autonomia, aggiunge che la sanità a fronte di questa situazione è paralizzata.