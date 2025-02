Sanità: fumata nera sul futuro dei Medici di medicina generale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ancora non c’è una decisione. Il futuro della riforma sanitaria nazionale che potrebbe portare i medici di medicina generale, oggi liberi professionisti convenzionati con le Regioni, a diventare dipendenti pubblici non ha ancora il via libera. A Palazzo Chigi a Roma si è tenuto un vertice alla presenza della premier Giorgia Meloni, dei vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, di Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e governatore del Friuli Venezia Giulia con i colleghi del Piemonte, Alberto Cirio e del Lazio, Francesco Rocca. Al termine dell’incontro lo stresso Fedriga ha spiegato che sul futuro dei medici di base ancora non si è arrivati a una conclusione «all’interno della conferenza delle regioni faremo le nostre valutazione e così il governo e poi ci confronteremo. L’obiettivo – ha aggiunto Fedriga – deve essere di non politicizzare il tema e sulla sanità non bisogna cercare il consenso immediato». Il ministro Schillaci ha poi aggiunto che «Stiamo discutendo, non solo di medici di base, ma anche liste d’attesa e sanità in generale. Andiamo nella direzione giusta, quella di dare un servizio migliore ai cittadini». Lo stesso Fedriga ha parlato di una grande sfida sul tema delle liste di attesa, dei pronto soccorso e poi sulla carenza di infermieri.