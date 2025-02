Sanità, migliorano i tempi di attesa in Friuli Venezia Giulia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Calano i tempi di attesa per cardiologia, diagnostica per immagini, oculistica e, soprattutto, per gli interventi chirurgici oncologici. In Consiglio regionale durante l’esame del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, l’assessore alla Salute Riccardo Riccardi ha presentato i dati in particolare per l’oncologia dove gli interventi sono aumentati del 3,5% e i tempi di attesa si sono ridotti quasi del 30%. Sulle prestazioni ambulatoriali per la prima visita cardiologica la riduzione dei tempi di attesa è del -14%, del -24% per la prima visita oculista e del -15% per la diagnostica per immagini.

«Una svolta positiva salute – ha aggiunto Riccardi – per il Sistema regionale: sono migliorate le attività di erogazione degli interventi chirurgici per tumore nella priorità più importante, la A, da erogarsi entro 30 giorni. Miglioramento anche per i volumi, tempi di attesa e percentuale delle prestazioni erogate entro i trenta giorni. Abbiamo rispettato il percorso che ci eravamo prospettati con gli investimenti stanziati»

Riccardi ha anche confermato che gli obiettivi dati ai direttori generali cominciano a dare risultati. Carlo Bolzonello, relatore di maggioranza, ha confermato quanto detto da Riccardi mentre Simona Liguori, Civica Fvg, denuncia come le prestazioni rimangano al di sotto del 90% richiesto dalla normativa. Posizioni polarizzate tra maggioranza e opposizione. È stata anche consegnata una petizione con 4 mila firme raccolte in 4 anni dall’associazione diritti del malato di Udine.