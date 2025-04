Sanità, Riccardi: servono interventi organizzativi importanti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. «Senza interventi organizzativi strutturali continueremo a vedere crescere la spesa riducendosi le performance dei Lea». L’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, si è espresso così durante i lavori della III commissione del consiglio regionale dove il direttore di Arcs, Stefano Dorbolò, ha fatto il quadro della situazione. I numeri dicono che il finanziamento pro capite in Friuli Venezia Giulia è già alto rispetto alla media italiana con un costo del personale che incide del 6% in più sempre rispetto al resto del paese. Esiste poi il tema della frammentazione dell’offerta che vede ad esempio per l’intervento al Colon 536 operazioni su 13 sedi che verranno dimezzate dal nuovo piano oncologico. A incidere sul bilancio delle aziende è anche la fuga dei pazienti mentre sul fronte del personale solo la Valle d’Aosta ha più dipendenti per mille abitanti del Friuli Venezia Giulia che ne ha 17,3 contro una media nazionale di 11,6.

Riccardi nel suo intervento ha evidenziato che sono state aumentate le risorse per la sanità ma questo «non comporta automaticamente un miglioramento della qualità dei servizi. Bisogna continuare a mettere mano a una riforma complessiva in grado di spostare il focus dalle acuzie alle cronicità, in linea con quanto la Regione ha già iniziato a fare con la Rete oncologica, razionalizzando, concentrando e specializzando l’offerta».

Da parte delle opposizioni Simona Liguori di Civica Fvg parla della necessità di un cambio di approccio nella gestione «puntando davvero sulle organizzazioni dei servizi ospedalieri e territoriali a misura dei bisogni delle dei pazienti e di chi ci lavora». Il Pd con Francesco Martines, Massimiliano Pozzo e Manuela Celotti da un lato chiedono una valorizzazione degli Spoke e poi denunciano la chiusura di 225 posti letto di cui 180 in Asufc.