Sanità, scontro in Consiglio su legge per i medici in pensione

Dobbiamo legiferare subito. Anzi no. Mattinata intensa in Consiglio regionale dove la giunta regionale ha annunciato l'intenzione di aggiungere alla legge sul carburante una norma che consente ai medici over 70 di proseguire per 2 anni l'attività sia nella medicina generale che in corsia. La questione è in realtà nazionale «doveva legiferare il governo – trapela nel centrodestra – ma hanno commesso degli errori e quindi dobbiamo metterci una toppa». L'assessore alla Salute Riccardo Riccardi ha quindi avuto un incontro prima dell'inizio dei lavori con le opposizioni perché per inserire un emendamento urgente non attinente alla norma in discussione serve il via libera di tutta l'aula. A ora di pranzo poi la marcia indietro della maggioranza: presentiamo una legge urgente il 2 febbraio, niente emendamenti e interventi sul carburante. Dalle opposizioni quindi è arrivata la beffa con un emendamento sulla falsariga di quello prospettato dall'esecutivo bocciato però dalla maggioranza.