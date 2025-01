Savio Macchine Tessili: battaglia su ammortizzatori sociali e salario

Alla Savio Macchine tessili di Pordenone si è discusso, oggi, di ammortizzatori sociali e di salario dei dipendenti. Un incontra tra azienda e sindacati alla vigilia dell’avvio della cassa integrazione che avrà una durata di 13 settimane.

Sul tavolo sì gli ammortizzatori sociali ma anche il tema del salario, dal momento che il mese scorso era stato annunciato il taglio dell’acconto sul premio di risultato annunciato dall’azienda: 160 euro in meno, in busta paga, per ogni lavoratore.

Dopo l’incontro di oggi, ne seguirà un altro – fissato per il 21 gennaio – nel corso del quale, dati parziali del 2024 alla mano, si discuterà nuovamente dell’acconto sul premio di risultato.