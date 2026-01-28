Schedatura degli insegnanti a scuola, accertamenti del ministro

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha annunciato accertamenti dopo il caso scoppiato in diverse scuole d’Italia – tra cui al Leopardi Majorana di Pordenone – dopo il questionario di Azione Studentesca. L’associazione legata a Gioventù Nazionale ha diffuso un volantino, completo di QR code, con il quale invita gli studenti a segnalare, tramite un questionario, i professori di sinistra.

Per il parlamentare di Avs, Angelo Bonelli, “questi volantini sono stati diffusi in molte città italiane, tra cui Cuneo, Alba, Palermo e Pordenone, e hanno lo scopo di realizzare un report nazionale. Ci troviamo di fronte a vere e proprie liste di proscrizione”.

A gettare acqua sul fuoco ci ha pensato, però, la sottosegretaria all’Istruzione, Paola Frassinetti, secondo la quale, da quanto le risulta al momento, “si tratta di un’iniziativa autonoma promossa da alcuni studenti, che avrebbero effettuato una sorta di sondaggio quasi anonimo. Non si tratterebbe, pertanto, né di una schedatura né di liste di proscrizione, stante l’anonimato, ma di un’iniziativa simile ad altre e riconducibile a sensibilità e posizioni politiche diverse. La scuola – ha ravvisato la sottosegretaria – deve rimanere un luogo di confronto libero, pluralista e rispettoso”.

Intanto, però, il manifesto di Azione Studentesca, tolto dagli studenti del Leopardi Majorana, è finito in Procura. A presentare un esposto sono stati il segretario provinciale del Pd, Fausto Tomasello, e il consigliere regionale dem Nicola Conficoni.