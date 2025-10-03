Sciopero dei bambini a Udine, l’organizzatrice risponde alle accuse di Rosolen e Fedriga

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Lo sciopero dei bambini” pro-Gaza, organizzato questa mattina in Piazza Primo Maggio, a Udine, ha visto la partecipazione di circa 300-400 persone. Tra loro, molti studenti di diverse età e genitori, arrivati anche dalla provincia. Un numero inaspettato anche per i due organizzatori che hanno lanciato il flashmob attraverso il passaparola e un efficace tam-tam su social e WhatsApp.

La manifestazione, spiega Vanina Trojan, avvocatessa 43enne di Udine, è nata dalla volontà di mandare un messaggio di pace e conforto ai bambini e ai genitori palestinesi. L’idea è stata lanciata dal suo figlio più grande, che le aveva chiesto cosa potesse fare per dire “No alla guerra”.

Vista la poca adesione allo sciopero scolastico del 22 settembre scorso, insieme a un altro papà, Giorgio Parisi, i due genitori hanno quindi lanciato l’idea dello “Sciopero dei bambini”. “Bisogna capire che anche i bambini hanno le loro idee e hanno il sacrosanto diritto di esprimere i loro pensieri”, premette l’organizzatrice.

“Si è trattata di un’iniziativa indipendente, che non ha coinvolto nessun istituto scolastico”, precisa Trojan, che giudica incommentabile la reprimenda giunta a mezzo stampa dall’assessore all’Istruzione, Alessia Rosolen. Due, in particolare, i passaggi più dolorosi da leggere: “Coinvolgere dei bambini è renderli complici delle provocazioni portate avanti dalla Global Sumud Flotilla” e “manifestazioni cariche di antisemitismo”.

“E’ stata una mattinata di gioia e solidarietà. Legare il tutto alla flottilla è estremamente riduttivo. Per giunta, nessuno ha mai parlato dello stato di Israele durante la manifestazione, ma solo di pace. Insinuare connessioni con ideologie antisemite è una cosa profondamente ingiusta e sbagliata”, conclude la co-promotrice che rigetta le accuse di “strumentalizzazione” lanciate dal presidente Fedriga.