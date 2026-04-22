Scontro su Palasport e area Bertoli: Rizzetto attacca De Toni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si accende lo scontro politico a Udine sul nuovo Palasport e sulla riqualificazione dell’ex area Bertoli.
A far discutere sono le dichiarazioni del sindaco Alberto Felice De Toni al Messaggero Veneto, dove il primo cittadino lega il via libera all’impianto sportivo all’impegno della Regione a finanziare la bonifica dell’area.
Una posizione che ha provocato la dura reazione del deputato di Fratelli d’Italia Walter Rizzetto, che parla di mancanza di visione e critica l’assenza di risorse comunali sui due progetti.
Secondo Rizzetto, non è accettabile subordinare un intervento all’altro, e invita la Regione a non cedere a quella che definisce una pressione politica.
Al centro del confronto resta quindi il nodo delle priorità e dei finanziamenti: da un lato la realizzazione del nuovo Palasport, dall’altro il recupero ambientale dell’ex area Bertoli, due interventi strategici per la città ma ancora senza una soluzione condivisa.