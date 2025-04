Scuola: ecco il calendario del 25/26. Dalla giunta soldi al mondo agricolo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La prima campanella dell’anno scolastico 25/26 suonerà l’11 settembre e l’ultima a giugno. La giunta regionale, su proposta dell’assessore Alessia Rosolen, ha approvato il calendario scolastico per gli istituti statali e paritari e complessivamente sono previsti 221 giorni di lezione per le scuole dell’infanzia che concluderanno le lezioni il 27 giugno 2026, e 205 per le primarie e le secondarie di primo e secondo grado che finiranno il 9 giugno 2026. Confermate ovviamente le chiusure per le festività nazionali e religiose e poi dal 23 dicembre al 6 gennaio per natale e capodanno, dal 16 al 18 febbraio per carnevale e dal 2 al 7 aprile per pasqua.

Su proposta dell’assessore alle risorse Agroalimentari, Stefano Zannier, la giunta ha avviato nove linee di intervento che andranno a sviluppare il Programma valore agricoltura distribuendo 4,5 milioni di euro a favore dei settori zootecnico, lattiero caseario, vivaismo viticolo, orticolo, cerealicolo e olivicolo. Le risorse serviranno alle imprese per avviare investimenti mirati su innovazione produttive e tecnologica, transazione energetica, miglioramento della qualità delle condizioni di lavoro e la multifunzionalità dell’attività agricola.

Su proposta invece dell’assessore alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini è stato confermato che a metà aprile verrà aperto il canale contributivo regionale a favore delle piccole e medie imprese del settore terziario con il bando da 1,4 milioni che sarà a sportello e aperto tutto l’anno con un iter burocratico snellito.