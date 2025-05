Scuola: Pittoni (Lega), nessuna bocciatura graduatorie prof

“Qualcuno si aspettava di trovare l’annunciato progetto di ripristino delle graduatorie di merito nei concorsi per docenti nel decreto PA, appena approvato in via definitiva dal Parlamento. Ma non c’è alcuna bocciatura: l’operazione é semplicemente affidata al decreto Scuola ancora in discussione, già comunque col via libera alle graduatorie concordato con la Commissione europea dopo mesi di confronto”. Lo dichiara il responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega Mario Pittoni, già presidente della commissione Cultura al Senato. “Il meccanismo – spiega Pittoni – consentirà di ridurre

i tempi dell’obiettivo 70mila assunzioni Pnrr, così da recuperare in anticipo i margini di manovra necessari al ministero dell’Istruzione e del Merito per velocizzare – conclude Pittoni – lo svuotamento delle tante graduatorie”.