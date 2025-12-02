Scuole: la Regione presenta gli investimenti per 500 milioni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un totale di 500 milioni di euro di cui 220 milioni per le scuole di Udine e 181 per quelle di Pordenone. Gli assessori regionali a Istruzione, Alessia Rosolen, e Infrastrutture, Cristina Amirante, sono intervenute nel corso delle conferenze territoriali per l’edilizia scolastica ricordando come negli ultimi due anni siano stati approvati investimenti per oltre 500 milioni per garantire scuole sicure, moderne ed efficienti.

«Stiamo lavorando sul presente e guardiamo al futuro nella programmazione – ha sottolineato Rosolen -: l’istituzione delle filiere tecniche professionali 4+2 coinvolgerà la Formazione professionale (IeFp) e gli Istituti tecnici superiori (Its): questo richiede di ragionare in termini di campus più moderni e inclusivi».

Tra gli interventi va ricordata la demolizione con ricostruzione del Magrini Marchetti di Gemona del Friuli e il secondo lotto del Liceo Marinelli.