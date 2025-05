Si avvicina il ritorno delle province elettive in Fvg

Un passo decisivo secondo la maggioranza, un passo indietro secondo le opposizioni. Con il via libera dalla commissione Affari costituzionali del Senato la norma che reintroduce le province elettive in Friuli Venezia Giulia è pronta per arrivare nell’aula di palazzo Madama per poi effettuare un nuovo passaggio a Camera e Senato si prevede entro l’estate. Soddisfazione è stata espressa dal presidente Massimiliano Fedriga: «Si compie un passo concreto verso un assetto istituzionale più equilibrato e partecipato, fondato su un principio cardine della democrazia: la rappresentanza diretta dei cittadini». L’assessore con delega agli enti Locali, Pierpaolo Roberti, conferma che «stiamo predisponendo gli atti necessari alla costituzione del nuovo ente, al trasferimento delle prime competenze, alla definizione della legge elettorale e a un modello di governance moderno, in grado di rispondere alle sfide attuali e future».

Il capogruppo in Consiglio regionale della Lega Antonio Calligaris ricorda come la reintroduzione delle province sia uno dei punti cardine del Carroccio «I servizi possono essere maggiormente efficienti se sono gestiti da un ente più vicino alle persone e da figure che i cittadini eleggono in maniera diretta».

Concetti condivisi con la coordinatrice regionale di Forza Italia e sottosegretaria al Mef, Sandra Savino, la quale aggiunge «Se l’ente provinciale saprà essere più efficace, efficiente e tempestivo nell’erogazione dei servizi, questa riforma avrà un impatto positivo per la comunità».

Critiche invece le opposizioni con la segretaria regionale del Partito democratico, Caterina Conti, che denuncia: «Le contraddizioni di questa riforma all’indietro sono sempre più evidenti, dalle questioni di legittimità costituzionale al merito delle funzioni e delle risorse con cui questi nuovi enti di primo grado dovrebbero operare». Conti ricorda inoltre che anche il centrodestra aveva votato la soppressione delle Province. Il capogruppo Dem in Consiglio regionale, Diego Moretti, aggiunge: «Dopo aver immobilizzato il sistema degli enti locali, non affrontando uno dei problemi e difficoltà dei Comuni (in particolare di quelli più piccoli) anzi aggravandoli, adesso la destra pensa di offrire una falsa soluzione con il ritorno degli enti intermedi».