Si riaccende il dibattito sul Terzo mandato, Fedriga: decidano gli elettori

Sul numero di mandati devono decidere gli elettori. Il concetto è stato ribadito dal presidente della Regione Massimiliano Fedriga nel corso di una intervista con il direttore dei quotidiani del gruppo Nem, Paolo Possamai, parlando del grande risultato di Luca Zaia, risultato imponente che, secondo il governatore, dovrebbe far aprire un ragionamento in un periodo in cui non ci sono scadenze elettorali.

Walter Rizzetto, segretario regionale di Fratelli d’Italia, sottolinea che «non sia tanto questione di elezioni terminate o da celebrare ma di concetto generale come del resto si evince dagli atti della Corte Costituzionale. In ogni caso deciderà il Parlamento, ognuno riferendo le proprie posizioni, ovviamente non prima di un confronto con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni».

Nel Pd invece la segretaria regionale Caterina Conti parla di un Fedriga «messo politicamente all’angolo» con le carte che si danno in Lombardia. «Sarebbe ora – prosegue Conti – che Fedriga prendesse atto che il terzo mandato è storia chiusa. Il tempo delle ambizioni personali è finito. Da Zaia a De Luca a Emiliano tutti hanno capito per tempo che la questione è chiusa».

Ancora più caustico è il capogruppo del Pd in consiglio regionale Diego Moretti il quale parla di «ossessione su un tema già archiviato dalla corte costituzionale e di una Lega, su questo tema, lasciata sola dai suoi stessi alleati»