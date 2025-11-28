  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
venerdì 28 Novembre 2025
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Si riaccende il dibattito sul Terzo mandato, Fedriga: decidano gli elettori
Codroipo comune virtuoso per indici di sostenibilità
Fincantieri fornirà alla Marina Militare una nuova unità di supporto versatile
L’ex sindaco di Moggio: “Io indagato? Sono sereno”
Furti nella Bassa: ladri in azione tra Muzzana e San Giorgio...
Sappada inaugura l’inverno con il lungo weekend dell’Immacolata
Ritorno del riso in Friuli: il Consorzio FVG presenta il suo...
Cassa Rurale FVG premia il merito accademico nel ricordo di don...
Cisl Fvg: sabato 29 in scena con gli studenti contro la...
A Coseano il Pmp inclusion day
Politica
Rizzetto: serve confronto con la premier Meloni e poi deciderà il parlamento

Si riaccende il dibattito sul Terzo mandato, Fedriga: decidano gli elettori

Bordate dal Pd: il governatore è ossessionato dal tema attaccano Conti e Moretti
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

Sul numero di mandati devono decidere gli elettori. Il concetto è stato ribadito dal presidente della Regione Massimiliano Fedriga nel corso di una intervista con il direttore dei quotidiani del gruppo Nem, Paolo Possamai, parlando del grande risultato di Luca Zaia, risultato imponente che, secondo il governatore, dovrebbe far aprire un ragionamento in un periodo in cui non ci sono scadenze elettorali.

Walter Rizzetto, segretario regionale di Fratelli d’Italia, sottolinea che «non sia tanto questione di elezioni terminate o da celebrare ma di concetto generale come del resto si evince dagli atti della Corte Costituzionale. In ogni caso deciderà il Parlamento, ognuno riferendo le proprie posizioni, ovviamente non prima di un confronto con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni».

Nel Pd invece la segretaria regionale Caterina Conti parla di un Fedriga «messo politicamente all’angolo» con le carte che si danno in Lombardia. «Sarebbe ora – prosegue Conti – che Fedriga prendesse atto che il terzo mandato è storia chiusa. Il tempo delle ambizioni personali è finito. Da Zaia a De Luca a Emiliano tutti hanno capito per tempo che la questione è chiusa».

Ancora più caustico è il capogruppo del Pd in consiglio regionale Diego Moretti il quale parla di «ossessione su un tema già archiviato dalla corte costituzionale e di una Lega, su questo tema, lasciata sola dai suoi stessi alleati»

Si riaccende il dibattito sul Terzo mandato, Fedriga: decidano gli elettori
Codroipo comune virtuoso per indici di sostenibilità
Fincantieri fornirà alla Marina Militare una nuova unità di supporto versatile
L’ex sindaco di Moggio: “Io indagato? Sono sereno”
Furti nella Bassa: ladri in azione tra Muzzana e San Giorgio di Nogaro
