Sicurezza a Udine, Anzil: sbagliato negare o sottovalutare fenomeni degrado

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il tema della sicurezza ha scosso il consiglio regionale con un duro scontro, durante il question time, tra il vicepresidente Massimo Anzil e il consigliere del patto Massimo Moretuzzo. Tema del contendere, la situazione del centro di Udine, definita preoccupante da, Anzil che ha sottolineato la “mancata azione da parte del sindaco De Toni nel suo ruolo di ufficiale del governo che è competente su atti in materia di ordine e sicurezza”. Sconcertato della risposta, Moretuzzo, si è chiesto il perché non siano state fatte le stesse considerazioni anche alla luce di “gravi fatti accaduti a Trieste e Pordenone dove la situazione ancora più grave. Il senso di responsabilità istituzionale dovrebbe essere la priorità”. Lo scambio di vedute è stato acceso. Moretuzzo ha ribattuto «Anzil sia leale verso i sindaci, basta strumentalizzazioni sulla sicurezza». Chiarimenti ad Anzil sono giunti anche da parte di Francesco Martines (Pd) su eventuali partecipazioni da parte della Regione al progetto Meeting Aquileia + Alexandria: Anzil ha specificato che l’ente non ha avuto ruoli attivi nell’iniziativa. Lo stesso assessore alla Cultura ha presentato le poste per l’emendamento bis in V Commissione.

Affrontati dal consiglio, nel question time, tra gli altri anche i temi dell’esternalizzazione dei servizi sanitari, i multi servizi, e la dipendenza sul gioco d’azzardo.