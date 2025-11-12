Sicurezza, dalla Lega stretta su velo e moschee. Cisint: “Norme fondamentali”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nuova stretta ai ricongiungimenti familiari, divieto di velo integrale nei luoghi pubblici e istituzione di un Osservatorio anti-radicalizzazione che avrà il compito di elaborare nuove proposte di leggi per chiudere le moschee abusive e redigere un registro di luoghi di culto e degli imam. Sono queste le principali proposte in tema di sicurezza lanciate della Lega alla Camera. Un’idea promossa dall’eurodeputata Anna Maria Cisint

“Da sindaco – dice Cisint – ho governato una città per quasi dieci anni dove un cittadino su tre è straniero e quasi il 95 per cento del welfare a bilancio va agli extracomunitari. Quindi è un supporto a tutti i sindaci la limitazione della presenza sregolata dei numeri degli extracomunitari. Ed è partita proprio da Monfalcone la prima stretta sui ricongiungimenti familiari che con questa seconda, fondamentale, misura sostanzialmente ridurrà sia l’impatto sul welfare sia il pericolo radicalizzazione. Finché l’islam non accetta di sottoscrivere il rispetto anche formale delle leggi italiane tramite un patto con lo Stato, rigettando le regole della “Sharia” che sono in contrasto con il nostro ordinamento e i nostri valori, non ci potrà essere alcuna moschea nella piena legalità. È partito anche per questo l’osservatorio anti-radicalizzazione, “governato” da Cisint Ceccardi e Sardone a cui potranno partecipare Sindaci ed esperti e abbiamo già avviato la mappatura dei centri islamici che in Italia sono per lo più irregolari. A questo va aggiunta l’istituzione di un registro per gli Imam e per associazioni religiose, delle quali attendiamo la pubblicazione dei bilanci e la tracciabilità dei finanziamenti. Va da sé che le moschee irregolari vanno chiuse e che la norma del divieto dell’utilizzo del velo integrale in luogo pubblico sarà già presente nel primo disegno di legge in approvazione”, conclude l’eurodeputata.

Cisnt dà appuntamento sul territorio: prima tappa a Udine, venerdì 14 novembre alle 20 nella sala conferenze dell’Hotel Executive. Assieme all’eurodeputata, al convegno “Come l’islam vuole prendersi l’Italia e l’Europa” ci sarà anche Silvia Sardone, vicesegretario federale della Lega