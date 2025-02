Prefetto, Questore, forze dell’ordine, Regione, Comune di Udine e organizzazioni sindacali, tutti riuniti allo stesso tavolo, per analizzare l’efficacia degli interventi di sicurezza messi in campo sui trasporti pubblici urbani ed extraurbani nella provincia di Udine. L’incontro si è svolto questa mattina, in Prefettura, con l’obiettivo di sondare anche le criticità permanenti e le soluzioni più idonee da adottare.