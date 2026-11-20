La quinta commissione del Consiglio regionale guidata da Diego Bernardis ha approvato con i voti contrari di Open Fvg e Alleanza Verdi e Sinistra il disegno di legge costituzionale di modifica dello statuto. La norma presentata dall’assessore Pierpaolo Roberto e che dovrà passare in aula e poi al doppio voto in parlamento di fatto recepisce le disposizioni del governo con l’allargamento delle competenze sulla soprintendenza e poi la disciplina dei rapporti di lavoro e della contrattazione collettiva del personale regionale e degli enti locali, una maggiore autonomia sull’urbanistica, sui piani regolatori e sull’edilizia. Vengono semplificate anche le modifiche statutarie per legiferare in maniera più rapida.

Per la maggioranza una riforma importante e strategica, le opposizioni parlano di un testo presentato in fretta e furia e che non riuscirà a compiere il percorso previsto a Roma.