Stop al velo integrale, la proposta di legge di Fdi

Vietare il velo integrale nelle scuole e nei luoghi pubblici. È questo il cuore della proposta di legge di Fratelli d’Italia, al centro del convegno nazionale “Nessuna resti nascosta”, organizzato al Teatro Comunale di Monfalcone. Una città simbolo del dibattito sull’integrazione, scelta per rilanciare una battaglia politica che punta a diventare legge.
Il provvedimento si inserisce in un confronto più ampio che riguarda la sicurezza, la libertà religiosa e la tutela della dignità femminile. Una proposta che Fratelli d’Italia considera necessaria per contrastare imposizioni e limitazioni dei diritti delle donne.
Al confronto anche la ministra per la Famiglia e le Pari opportunità Eugenia Roccella. Al centro, il diritto delle donne di scegliere liberamente, senza condizionamenti o costrizioni.
Un’iniziativa che da Monfalcone guarda al Parlamento e che riporta al centro del dibattito politico nazionale il tema dell’integrazione e del rispetto dei diritti fondamentali.