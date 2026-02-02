Tagliamento, Moretuzzo: a inizio marzo i dati in Commissione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La mozione sul Tagliamento presentata dal capogruppo in Consiglio regionale di Patto per l’Autonomia – Civica Fvg, Massimo Moretuzzo, è stata ritirata in accordo con l’assessore all’Ambiente Fabio Scoccimarro. Il documento depositato quasi un anno fa era di fatto superato dall’attualità e Moretuzzo dopo un confronto con l’assessore ha ottenuto che la discussione arrivi in Commissione a inizio marzo dove lo stesso professor Andrea Rinaldo di Uni Padova, uno dei massimi esperti di idrodinamica e insignito di quello che viene considerato il premio nobel per lo studio dell’acqua, presenterà gli esiti del suo lavoro di ricerca.