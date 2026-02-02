GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La mozione sul Tagliamento presentata dal capogruppo in Consiglio regionale di Patto per l’Autonomia – Civica Fvg, Massimo Moretuzzo, è stata ritirata in accordo con l’assessore all’Ambiente Fabio Scoccimarro. Il documento depositato quasi un anno fa era di fatto superato dall’attualità e Moretuzzo dopo un confronto con l’assessore ha ottenuto che la discussione arrivi in Commissione a inizio marzo dove lo stesso professor Andrea Rinaldo di Uni Padova, uno dei massimi esperti di idrodinamica e insignito di quello che viene considerato il premio nobel per lo studio dell’acqua, presenterà gli esiti del suo lavoro di ricerca.
Il capogruppo di Patto ritira la mozione dopo un confronto con l'assessore
Tagliamento, Moretuzzo: a inizio marzo i dati in Commissione
Verranno presentati gli esiti dello studio del professor Rinaldo
