Tagliamento, Riccardi: Partire da soluzione tecnica, politica in campo solo dopo

“Le soluzioni devono essere necessariamente tecniche. Qualora prevedano più ipotesi, sostenibili dal punto di vista giuridico e ambientale, allora deve entrare in campo la politica”.
Alla vigilia della seduta della IV commissione permanente, con l’illustrazione dei progetti per la messa in sicurezza del Tagliamento, l’assessore regionale alla Protezione Civile Riccardo Riccardi sottolinea che il punto di partenza del percorso è necessariamente una proposta tecnica.
Int. Riccardo Riccardi
Ass. Protezione civile Fvg