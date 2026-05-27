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Teatrone, la maggioranza: ‘Taglio fondi è scelta politica”

I capigruppo sostengono De Toni: la riduzione dei contributi è una scelta precisa di Anzil
Redazione
Autore: Redazione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Le repliche del vicegovernatore e assessore regionale alla Cultura Mario Anzil chiariscono finalmente un punto politico essenziale. La riduzione del contributo iniziale al Teatro Nuovo Giovanni da Udine non è stata un incidente tecnico né un automatismo contabile. È stata una scelta politica precisa”.

E’ quanto scrivono in una nota i capigruppo di maggioranza in Consiglio comunale a Udine, che fanno quadrato attorno al sindaco De Toni e secondo i quali ha fatto bene l’amministrazione a denunciare pubblicamente la situazione. “Dopo sei mesi di incomprensibile stallo, fatto che può pregiudicare la prossima stagione, la trentesima, non era possibile aspettare oltre e penalizzare ulteriormente Udine e l’intero Friuli” affermano Cainero, del Pd, Croattini della civica De Toni Sindaco, Di Lenardo di Avs Fiore di Spazio Udine e Scalettaris di Italia Viva Azione Renew Europe.

“Il messaggio che è arrivato al Teatro, alla città e al mondo culturale è molto semplice e altrettanto grave – si legge ancora nella nota: “Se ci contestate pubblicamente, allora i soldi non arrivano più”. Una logica – affermano i capigruppo di maggioranza – che nulla ha a che vedere con il rispetto dovuto a una delle principali istituzioni culturali del Friuli Venezia Giulia e alla città di Udine. Ci uniamo quindi all’appello nei confronti del presidente Fedriga – concludono – affinché arrivi presto una conferma dello stanziamento per la maggiore realtà culturale del nostro territorio.

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