Terzo mandato dopo le europee. In consiglio la riforma delle elezioni negli enti locali

Il cerchietto rosso sul calendario politico di questa settimana va inevitabilmente a mercoledì 20 marzo quando in Consiglio regionale arriverà la proposta di legge di modifica delle elezioni negli enti locali e quindi il via libera al terzo mandato per i sindaci dei comuni sotto i 15 mila abitanti e l'abbassamento della soglia dal 50 al 40% per l'elezione al primo turno nei comuni con più di 15mila abitanti. Le norme, se dovessero essere approvate, saranno quindi valide già dalle prossime amministrative di giugno. A livello politico resta invece il nodo sul terzo mandato per gli altri sindaci e, soprattutto, per i presidenti di regione con lo stesso Stefano Bonaccini che si è detto disponibile ad aprire al terzo mandato per tutti quanti.

Il tema però è destinato a diventare argomento di discussione dopo le europee, almeno nel centrodestra visto il clima elettorale teso.