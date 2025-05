Terzo mandato e frizioni su sanità: vertice di maggioranza nel centrodestra

Un importante vertice di maggioranza tra le forze politiche che guidano la Regione Friuli Venezia Giulia si terrà nel primo pomeriggio dopo le tensioni emerse negli ultimi giorni nel centrodestra. A confrontarsi per via telematica saranno i 5 segretari di partito e il presidente Massimiliano Fedriga. Parteciperanno: Walter Rizzetto per Fratelli d’Italia, Marco Dreosto per la Lega, Sandra Savino per Forza Italia e Angelo Compagnon per l’Udc.

Sarà un incontro delicato, soprattutto in vista della decisione che il Consiglio dei ministri prenderà domani sulla possibile impugnazione della legge elettorale che consente il terzo mandato al presidente della Provincia autonoma di Trento.

A rendere ancora più teso il clima tra i vertici della maggioranza, sono state le recenti dichiarazioni rilasciate dal ministro Luca Ciriani, che ha aspramente criticato la gestione della sanità, in particolare la gestione del trasloco dell’ospedale di Pordenone nella nuova sede.

La sensazione è che il vertice di oggi servirà a Fedriga a serrare le fila e ribadire la necessità di una marcia compatta dell’alleanza. In caso di strappo definitivo con Fdi, Fedriga potrebbe decidere di tirare dritto, portare la legge elettorale all’esame del Consiglio regionale e scegliere di farsi sfiduciare per andare al voto anticipato, non potendo contare sul sì dei meloniani al provvedimento. Ma tra le ipotesi emerse c’è anche il possibile rimpasto di deleghe interno alla giunta, anche in virtù della provocazione lanciata dall’assessore regionale Riccardo Riccardi, che nel corso dell’ultima riunione dell’esecutivo di venerdì si è detto disponibile a mettere sul tavolo la delega alla Salute, offrendola a Fdi.