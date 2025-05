Terzo mandato, ecco le motivazione del no alla Campania

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Evitare che si vada verso una forma di governatorato assoluto, senza limiti temporali. Con questo passaggio la Corte costituzionale ha bocciato la legge della Regione Campania che eliminava il limite del secondo mandato per il presidente, la sentenza era nota ma le motivazioni sono uscite solo oggi. Nei vari punti affrontati dalla Corte le regioni a statuto speciale vengono citate solamente al 6.6 con una frase che sarà materia di studio per i giuristi più esperti: «Il disegno delle autonomie speciali, definito da statuti dotati di rango costituzionale, è diverso da quello delle regioni ordinarie e il nesso tra forma di governo e materia elettorale è molto più stringente, non essendovi per le prime la competenza legislativa concorrente dello Stato delineata in Costituzione per le regioni ordinarie».

Il partito democratico con Caterina Conti invita il presidente Massimiliano Fedriga a prendere atto della sentenza: «Fedriga la smetta di blaterare di terzo mandato e ritorno delle province, temi che riguardano solo i loro destini personali. Chi governa si occupi piuttosto dell’emergenza sanitaria che abbiamo sotto gli occhi».Il capogruppo in Consiglio Diego Moretti: «Noi ribadiamo che dieci anni di governo, nella situazione attuale di elezione diretta del presidente, sono sufficienti e corretti in un contesto di equilibrio di poteri». Sul tema si registra l’intervento di Furio Honsell, consigliere regionale di Open Fvg, il quale ha espresso soddisfazione per la sentenza della Corte che «richiama la centralità di valori democratici come il ricambio, la trasparenza e la libertà nell’espressione del voto, l’importanza di evitare la creazione di rendite di posizione». Rosaria Capozzi del Movimento 5 stelle aggiunge che «Negli ultimi tempi abbiamo assistito alla personalizzazione del ruolo dei presidenti in cui la scelta politica non tiene conto dell’ideologia o del partito, bensì della personalità del leader. E la Lega, in tal senso, non ha figure tali da poter spendere in sostituzione del presidente Fedriga»