Terzo mandato, Fdi apre e la mozione di maggioranza slitta

«Nessuna preclusione al terzo mandato, è sbagliato che ogni regione scelga da sola». Così il responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, al termine dell'esecutivo del partito che aggiunge come la questione non sia stata posta formalmente dalle regioni: «Quando lo sarà vedremo anche quali sono i tempi. Non c'è una preclusione ad affrontarla né prima né dopo le prossime regionali». Ovviamente il riferimento è alle regioni del Veneto.

Le parole di Donzelli sono state accolte con entusiasmo dalla Lega e in particolare Stefano Locatelli, responsabile federale enti locali, spiega che «è un bene che anche altri amici della maggioranza prendano in considerazione una proposta di cui la Lega è da sempre convinta sostenitrice».

Alla finestra quindi resta il presidente Massimiliano Fedriga e buona parte del consiglio regionale che non si riunirà il 17 giugno, come previsto inizialmente, per discutere la mozione che chiuderà la crisi del centrodestra. Nessun problema spiega il presidente Massimiliano Fedriga che sarà a Napoli il 16 e il 17 giugno dove si terranno gli stati generali della prevenzione e quindi sarà compito dei capigruppo, domani mattina, programmare i lavori dell’aula che dovrà anche tener conto dei passaggi tecnici che prevedono alcuni giorni dal deposito della mozione alla discussione.