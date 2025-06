Terzo mandato, Fedriga: auguro che fiammella resti accesa

GUARDA IL VIDEO L’auspicio è di un ripensamento con un impulso che potrebbe arrivare addirittura dal Friuli Venezia Giulia. Il niet del leader di Forza Italia Antonio Tajani sul terzo mandato viene visto dal presidente della Regione Massimiliano Fedriga come un niet non definitivo, o meglio questo l’auspicio.

Anche la stessa Forza Italia non è compatta sul tema visto che lo stesso Riccardo Riccardi vede in maniera positiva che in Friuli Venezia Giulia si eserciti l’autonomia e dunque si proceda con una legge ad hoc