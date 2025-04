Terzo mandato in Fvg: braccio di ferro tra Lega e Fratelli d’Italia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Terzo mandato sì, terzo mandato no. E’ questo il dilemma. Se in Campania è arrivato lo stop da parte della Consulta al Vincenzo De Luca Ter, in Trentino si è acceso il disco verde al terzo mandato del presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti: il consiglio provinciale si è espresso a favore dell’esponente leghista, anche con due voti di Fratelli d’Italia da parte di due consiglieri che usciranno da partito. Insomma, restano tesi i rapporti tra Lega e Fratelli d’Italia e sul terzo mandato ci saranno ripercussioni anche in Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove Luca Zaia e Massimiliano Fedriga ambiscono a proseguire il loro lavoro.

Il Carroccio, attraverso il suo segretario regionale Dreosto, si è già espresso a proposito.

Diffidenti gli alleati di Fratelli d’Italia, più propensi al dialogo.