Terzo mandato, si attende la Consulta. Zaia per il via libera nelle “speciali”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La partita terzo mandato non è chiusa. Nella sede della Corte costituzionale si è tenuta oggi l’udienza pubblica sulla legge della Provincia autonoma di Trento che consentirebbe al presidente Maurizio Fugatti di fare un terzo mandato. L’atto di promovimento è stato illustrato dal giudice relatore Giovanni Pitruzzella, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha impugnato la norma era presenta l’avvocato Eugenio De Bonis mentre per la Provincia autonoma di Trento Giovanni Guzzetta.

Il tema, in astratto, potrebbe aprire a una legge in Friuli Venezia Giulia che gode di autonomia che liberi il terzo mandato per il Presidente Massimiliano Fedriga, in astratto perché è stato sottolineato come la provincia autonoma sia un unicum nazionale non paragonabile alle regioni.

Di certo, dopo la chiusura del governo a una legge nazionale, il presidente del Veneto Luca Zaia, fa comunque il tifo perché venga tolto il limite dei mandati.