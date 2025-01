Terzo mandato, tema nazionale con riflessi e frecciatine anche in Fvg

Il clima non è più troppo sereno. Nel centrodestra il terzo mandato rischia di mandare in crisi una maggioranza che solamente alcune settimane fa sembrava granitica. La Lega sotto l’albero ha lasciato un bel pacco ovvero la richiesta agli alleati di avviare l’iter per il terzo mandato con l’avvallo di Forza Italia e degli altri partiti. Domenica però il ministro Luca Ciriani, di Fdi, su La Stampa ha detto un no categorico a qualsiasi ipotesi di terzo mandato. Intanto il partito democratico va all’attacco con la segretaria Caterina Conti che parla di «destra regionale incastrata nei suoi giochi di poteri, trabocchetti e baratti. A farne le spese sono i cittadini che devono assistere a questo inutile balletto con il presidente Fedriga in prima fila». «I cittadini invece – rincara il capogruppo Diego Moretti – attendono da tempo risposte su temi come i servizi per la salute, il sociale, l’economia». In realtà la maretta è anche in forza Italia dove Maurizio Gasparri, responsabile degli enti locali, si dice contrario al terzo mandato per presidente e sindaci di comuni sopra i 15 mila abitanti dopo essersi confrontato con «i nostri esponenti in Friuli Venezia Giulia e Campania» dicendo l’esatto opposto della coordinatrice regionale Sandra Savino oggi irreperibile. Rizzetto in ogni caso spiega che sul terzo mandato il tema «sarà trattato a livello nazionale al netto della sacra specialità del Friuli Venezia Giulia, ma si inserisce con altri territori e quindi sarà tema di un tavolo». Sul fronte invece dei candidati sindaco Rizzetto parla di «schermaglie che si risolveranno al tavolo di maggioranza» previsto per oggi ma rimandato. Intanto a Pordenone venerdì 17 gennaio alla fiera arriverà la candidatura di Fratelli d’Itala di Alessandro Basso, per Monfalcone ci vorrà ancora qualche giorno per la chiusura del cerchio su Luca Fasan, non proprio il preferito da alcune anime di Forza Italia.