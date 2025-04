Tornano le province, a Pordenone la Lega “lancia” Delle Vedove

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Andrea Delle Vedove, sindaco di Cordenons e segretario provinciale della Lega di Pordenone, lo dice – per ora – a bassa voce. Ma nell’ambiente della politica locale il suo nome, su una possibile – anzi, probabile – candidatura in vista delle elezioni provinciali circola già da un po’. E potrebbe mettere d’accordo l’intero centrodestra, anche se Fratelli d’Italia, che alla guida del municipio di Pordenone ha messo un suo uomo di fiducia, Alessandro Basso, potrebbe rivendicare un altro suo candidato. A questo proposito si sta facendo il nome del consigliere regionale Markus Maurmair.

La strada, però, è ancora lunga. Il ritorno delle province, in Friuli Venezia Giulia, non è cosa immediata. Anche se voci di corridoio ipotizzano le elezioni già il prossimo anno. Cosa difficile, francamente, ma in politica tutto è possibile.