Trump: Dreosto, vantaggi anche per il FVG

“Con la vittoria del Presidente Trump si aprono nuovi scenari che vedono l’Italia ma anche il Friuli Venezia Giulia potenzialmente coinvolti. Una nuova fase di stabilizzazione delle aree calde del mondo è necessaria, in particolare modo si tratta di rilanciare gli accordi di Abramo – sottoscritti durante la prima presidenza Trump – per la normalizzazione dei rapporti diplomatici tra Israele e alcuni Paesi arabi che verrebbero così coinvolti nel nuovo progetto di collegamento tra Indo Pacifico e Mediterraneo, quel corridoio commerciale e infrastrutturale IMEC che potrebbe vedere il Friuli Venezia Giulia con il Porto di Trieste e il suo tessuto industriale come terminal finale. Come Lega da sempre abbiamo dimostrato vicinanza con il partito repubblicano, incontrando io stesso alti funzionari e dirigenti USA sia a Washington che a Roma proprio per rafforzare quel rapporto transatlantico che lega i nostri due Paesi.” Così in una nota il senatore e segretario Lega FVG Marco Dreosto.