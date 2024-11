Trump è il 47esimo presidente degli Usa, Bernardis: “Ha vinto il sogno americano”

Donald Trump è stato eletto il 47esimo presidente Usa. Sarà il primo a ricoprire due mandati presidenziali non consecutivi dopo il dem Stephen Grover Cleveland (a fine ‘800), il primo con una condanna penale e il presidente più vecchio ad insediarsi, a 78 anni. Un’impresa senza precedenti perché torna alla Casa Bianca dopo due impeachment, vari processi, due condanne penali, ma soprattutto dopo l’assalto a Capitol Hill.

“La sua politica America First, nel solco della lotta all’immigrazione clandestina e del taglio delle tasse, del ritorno alla pace e alla libertà di pensiero, è un passo in avanti importantissimo verso un futuro di buonsenso e di maggiore stabilità. La visione di Trump è un simbolo di rinnovamento per il sogno americano, basato sulla libertà, la prosperità economica e la difesa delle frontiere”. Lo riferisce, in una nota, il consigliere regionale Diego Bernardis (Fedriga presidente) che, commentando le elezioni degli Stati Uniti d’America, aggiunge: “L’appassionante corsa alla Casa Bianca si è conclusa con il meritato trionfo di Donald Trump, che vince anche il voto popolare”. “Sono convinto che con la leadership di Donald Trump, la già salda amicizia e alleanza Italia-Usa sarà ulteriormente consolidata. Al presidente Donald John Trump, al vicepresidente James David Vance, e a tutta la squadra vanno i miei migliori auguri di buon lavoro” conclude la nota stampa di Bernardis.